Mévente des produits halieutiques : Les pêcheurs de Mbour tirent sur le service des pêches Les acteurs de la pêche sont dans tous leurs états. Ils sont très remontés contre les agents du service de la pêche de Mbour à cause de la mévente des produits halieutiques liée au refus de délivrance des certificats de salubrité. Ce qui fait que les pêcheurs et mareyeurs de la Petite côte sont dans la tourmente depuis quelques mois. L'As

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Novembre 2022 à 16:43 | | 0 commentaire(s)|

Les mareyeurs qui achètent les produits et les revendent ont été privés de certificats de salubrité. Or, il se trouve que sans ce document, ils ne peuvent plus exporter de produits ni les acheminer à l’intérieur du Sénégal. C’est la raison pour laquelle les prix ont chuté, faute d’acheteurs.



Très remontés contre cette attitude des agents des services de la pêche, mareyeurs et pêcheurs ont tenu une assemblée pour crier leur ras-le-bol. Selon le président du regroupement des pêcheurs du Sénégal, ils vivent une situation alarmante.



En guise d’explications, les agents du service de pêche rejettent la faute sur le gouvernement, affirme Ibrahima Ndiaye. Il pense que les acteurs de la pêche ne doivent pas être des victimes de la grève des travailleurs du secteur. Aujourd’hui, le prix de la caisse a chuté de 300.000 à 100.000 francs.



Les pêcheurs sont dans la disette, car ceux qui devaient avoir la somme d’un million se retrouvent avec 250.000 Fcfa et ceux qui devaient avoir une prime par campagne de 100.000 ont désormais 25.000 Fcfa.



Arborant des foulards de couleur rouge, les travailleurs exigent que cette situation soit décantée car depuis la grève de l’intersyndicale du secteur primaire, ils sont dans une crise.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook