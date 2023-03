Mexique : 39 migrants morts dans un incendie Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2023 à 19:44 | | 0 commentaire(s)|

Au moins 39 migrants sont morts et 29 autres ont été blessés, mardi, dans l'incendie d'un centre de détention à Ciudad Juarez dans le nord du Mexique, à la frontière des Etats-Unis, suscitant une vive émotion et des appels à « réparer » le système migratoire. Les Nations unies ont plaidé pour des voies de migration plus « sûres » vers les Etats-Unis tandis que l'ambassadeur américain au Mexique a souligné l'importance de « réparer un système migratoire cassé » avec ses partenaires de la région.

Selon le Président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador, ce sont des migrants qui ont allumé l’incendie dans un mouvement de « protestation » : « Nous supposons qu’ils ont appris qu’ils allaient être expulsés, déplacés », a-t-il déclaré.

« Ils ont mis des matelas à la porte du centre d’accueil et y ont mis le feu sans imaginer que cela allait provoquer ce terrible malheur », a-t-il déploré, lors de sa conférence de presse quotidienne. Le chef de l’Etat a confirmé le bilan de 39 morts parmi lesquels figurent 28 Guatémaltèques, comme annoncé par l’Institut national des migrations (Inm) qui gère le centre. L’Institut a précisé que 29 blessés étaient hospitalisés dans un état grave. AFP –



Source : Source : https://lesoleil.sn/mexique-39-migrants-morts-dans...

