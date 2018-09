Mexique: Un voleur de voiture s’enfuit avec le cadavre d’un homme de 80 ans

La police du centre du Mexico au Mexique a déclaré avoir attrapé un homme avec un corbillard, avec un cadavre à l’intérieur. Le service de police de Tlaquepaque a indiqué sur sa page Facebook que le corbillard avait été préparé pour emmener le corps d’un homme de 80 ans d’un hôpital de Guadalajara voisin à un salon funéraire. Selon la police, un homme de 40 ans a admis avoir vu les clés laissées dans le véhicule et décidé de le prendre pour s’enfuir avec, tard vendredi soir ne sachant surement pas ce qu’il transportait dans un premier temps.

Comme rapporté par Metro.co.UK, les agents de police ont été alertés et ils ont rapidement repéré le corbillard le long d’une route et, ont arrêté le suspect, nommé Annibal Saul N.

La police a déclaré samedi, que le voleur avait été remis aux procureurs. Le corbillard et le corps, récupérés.



Crédit photo: Metro UK

Felicia Essan

