Micro-trottoir: Si on vous propose un voyage clandestin vers l’Europe, allez-vous l’accepter ? (Vidéo)

Rédigé par la redaction le 20 Janvier 2018 à 12:57 | Lu 141 fois

Dans cette vidéo, l’équipe d’AfrikMag Côte d’ivoire a confronté les jeunes ivoiriens à une situation. Une question leur a donc été posée: « Si on vous offre un voyage clandestin vers l’Europ,e allez-vous l’accepter ? ». Les réponses varient des plus logiques aux plus insolites.