Microfinance et économie solidaire: 150 dirigeants issus de 40 Services financiers décentralisés seront formés d’ici fin 2021 Rédigé par leral.net le Mardi 26 Octobre 2021 à 14:35 | | 0 commentaire(s)| 150 dirigeants (personnel et élus) de quarante Services financiers décentralisés (SFD), vont bénéficier de formations d'ici la fin de l'année 2021. Les thèmes de cette formation seront au nombre de sept. C’est l’annonce faite ce mardi 26 Octobre 2921 par de Mme Madame Zahra Iyane Thiam.

La cérémonie de lancement des sessions a été faite ce matin par le ministre de la Microfinance et l'économie solidaire Madame Sakhra Iyan Thiam á l'ENFEFS ( École Nationale de Formation en Économie Familiales. Selon madame le ministre cette formation vise à renforcer la capacité des SFD.

Compte rendu signé Fatou Fall Diattara et Fallou Touré



