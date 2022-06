Migrants tués : Boubacar Sèye HSF dénonce et interpelle les autorités marocaines et espagnoles Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 17:41 | | 0 commentaire(s)| La tentative de passage en force de près de 2000 clandestins d’origine africaine, vendredi dernier, dans l’enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc, a fait plusieurs morts.

Boubacar Sèye de Horizon Sans Frontières déplore les faits et interpelle les autorités espagnoles et marocaines. Il a exigé la lumière lors de la conférence de presse de HSF tenue ce lundi.



Accueil Envoyer à un ami Partager