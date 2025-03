Migration / Îles Canaries : Cinq Sénégalais, présumés capitaines d'une pirogue transportant 80 personnes, risquent 20 ans de prison et 98,4 millions de francs Cfa d'amende Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Mars 2025 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

Cinq présumés capitaines de pirogue, d'origine sénégalaise, ont été présentés ce vendredi 7 mars 2025, devant le parquet des Îles Canaries. Selon des informations relayées par "Europa Press" et consultées par "Dakaractu", ces individus, accusés d'être les responsables d'une pirogue partie de Nouakchott le 30 mai 2024, font face à des charges pour quatre délits d'homicide par négligence grave et cinq délits de blessures par négligence grave. Identifiés comme les capitaines du bateau, ils sont également soupçonnés d'avoir ordonné de jeter à la mer, les corps d'un nombre indéterminé de migrants (au moins 80), décédés en raison du manque de nourriture et d'eau.



En effet, la pirogue, transportant 80 personnes, avait été secourue en juin 2024, après 20 jours de dérive. Les migrants à bord avaient été repérés à près de 700 kilomètres de l'île d'El Hierro, par un bateau de croisière. Selon l'enquête menée par les autorités canariennes, la majorité des occupants ne disposaient pas de gilets de sauvetage. Après cinq jours de navigation, la pirogue avait été abandonnée à la dérive, « sans eau ni carburant », jusqu'à ce qu'elle soit localisée par le pétrolier Philipp Oldendorff. Ce dernier l'a maintenue à quai, en attendant l'arrivée du navire de croisière Insignia Master, qui a secouru 68 personnes originaires du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Gambie et de la Mauritanie, ainsi que les corps de trois migrants décédés.



Dans son acte d'accusation, le ministère public a demandé l'ouverture d'une procédure orale contre ces cinq hommes de nationalité sénégalaise, identifiés comme les capitaines présumés du bateau. Deux d'entre eux sont en détention depuis juillet 2024. Les autorités judiciaires réclament des peines cumulatives dépassant 20 ans de prison, ainsi qu'une indemnisation de 98,4 millions de francs Cfa (150 000 euros), pour les héritiers de chaque victime décédée.

