Migration clandestine : L'association des anciens sous-préfets sur le terrain de la sensibilisation

La prévention de l’émigration clandestine est une affaire de tous. Tel pourrait être le crédo de l’Association des anciens sous-préfets. Ces derniers ont pris l’engagement de descendre sur le terrain de la sensibilisation. Ils étaient en conclave à Foundiougne, dans la région de Fatick. "Nous avons constaté que le département de Foundiougne est devenu la plaque tournante de la migration irrégulière. De nombreux Sénégalais, ainsi que des citoyens d'autres pays de la sous-région, s'y rendent dans l'espoir de rallier les îles Canaries. Cela nous incite à discuter avec les habitants de cette localité afin de les sensibiliser et leur faire comprendre qu'il est possible de réussir ici, au Sénégal, grâce aux efforts que l'État déploie pour soutenir les jeunes", a déclaré le président de l’Association Bafodé Kallo. Il a également souligné que l'émigration irrégulière n'engendre principalement que des désillusions. "Nous ne pouvons pas rester passifs face à cette situation. Nous souhaitons contribuer à la lutte contre ce fléau.", a souligné le président de cette association. Après leur passage à Foundiougne, les membres de l'association prévoient de se rendre à Cayar et à Guet Ndar pour poursuivre leurs actions de sensibilisation.



Source : https://senemedia.com/annonce-79893-migration-clan...

