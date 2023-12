Migration irrégulière: Le psychologue Serigne Mor Mbaye donne des chiffres effarants Rédigé par leral.net le Lundi 4 Décembre 2023 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Le psychologue Serigne Mor Mbaye, révèle que depuis 2006, il y a eu plus de 50. 000 morts liés à la migration clandestine. Il l’a fait savoir lors de la journée de réflexion et de partage sur la migration irrégulière à Bargny, organisée par l’association Bargny initiative citoyenne. Pr. Serigne Mor Mbaye est revenu sur […] Le psychologue Serigne Mor Mbaye, révèle que depuis 2006, il y a eu plus de 50. 000 morts liés à la migration clandestine. Il l’a fait savoir lors de la journée de réflexion et de partage sur la migration irrégulière à Bargny, organisée par l’association Bargny initiative citoyenne. Pr. Serigne Mor Mbaye est revenu sur les pertes en vies humaines. « Du point de vue de ce qui ont été repêchées depuis janvier, le gouvernement des îles Canaries a repêché plus de 700 corps. C’est un drame, un désastre pour un pays », a-t-il fait savoir. Avant de poursuivre : « Les camps sont débordés, certains sont envoyés vers d’autres localités comme Madrid, avec l’hiver, ils risquent de mourir de froid dans les rues. Les morgues sont submergées et si ce n’était pas les mouvements des droits humains qui s’activent, ils allaient tous être enterrés dans les fosses communes ». Pr Mbaye de préciser que les structures avec qui il collabore mènent une enquête sur le nombre de morts. Selon le psychologue, « il y a beaucoup de famille qui sont endeuillées et qui ne le savent pas ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/migration-irreguliere-le-psych...

