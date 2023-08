Migration professionnelle : 150 jeunes sénégalais présélectionnés pour travailler au Canada Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|

Des jeunes sénégalais seront bientôt au Canada dans le cadre d'un partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes et Galileo Partners, un cabinet d'avocats spécialisé en immigration et recrutement international. L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (Anpej) participe à une mission de recrutement avec son partenaire Galileo partners, un cabinet d'avocats spécialisé en immigration et recrutement international pour les entreprises du Québec et du Canada. Dans le cadre de cette activité, une rencontre s'est tenue, mercredi 16 août 2023, à Dakar, afin de partager avec les jeunes le maximum d'informations sur les opportunités au Canada. Galileo partners a entamé des entretiens d'embauche qui se tiennent du 14 au 18 août. Des rencontres qui incluent des sessions d'information sur la migration professionnelle. L'objectif de cette mission de quatre jours est de recevoir en entretien d'embauche les 150 jeunes présélectionnés à la suite de l'appel à candidature lancé le 18 juillet pour des postes d'électromécaniciens, de caristes-magasiniers, d'opérateurs de production ou encore de cuisiniers-serveurs. « Cette initiative vient à son heure dans un contexte marqué par l'émigration clandestine », a reconnu Tamsir Faye, Directeur général de l'Anpej. Ce dernier soutient que cela participe à aider les jeunes à trouver de l'emploi et leur permettre de choisir la voie de l'immigration régulière. « Nous avons eu l'occasion de travailler avec l'Anpej pour mettre sur pied un recrutement international », informe Francis Grignet, avocat en immigration et cofondateur de Galileo partners. Ce recrutement permet, selon lui, de donner l'occasion de venir rencontrer des travailleurs pour des employeurs canadiens dans des domaines où il y a une pénurie de main d'œuvre. « Cela nous permet également de donner la bonne information sur l'immigration canadienne aux jeunes sénégalais », a déclaré l'avocat en immigration. Arame NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/migration-professionnelle-150-...

