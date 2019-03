Militants d’Idy2019 arrêtés : Seydi Gassama exige leur libération

Le directeur exécutif d’Amnesty international section Sénégal, Seydi Gassama n’est pas de ceux qui applaudissent les arrestations de militants de Rewmi et de la coalition Idy2019. Ainsi, il reste d’avis que tous ceux qui ont été arrêtés, doivent être libérés.



« Ces militants qui étaient dans leurs droits, devraient être relâchés. Ces derniers, ne ramaient pas à contre-courant de la loi. Depuis le début, l’Inion européenne est témoin de tous les procès organisés. Et, elle sera là pour deux ou trois semaines encore», a-t-il révélé sur les ondes de la Radio Zik Fm.



D’après lui, le Président Macky Sall doit dans le cadre de son nouveau mandat, apaiser les tensions. « Les arrestations de Karim Wade, de Khalifa Sall, le parrainage et les propos indécents, contribuant à la division du pays, sont à regretter. Et, le Président Sall devrait avoir comme priorité, la réconciliation du pays avant de passer à autre chose.».



