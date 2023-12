Mimi Touré sur l’hyperpresidentialisme et le vol des deniers publics

Candidate à l’élection présidentielle de 2024, Mme Aminata Touré a proposé des solutions pour mettre un terme au trop plein des charges du président de la République et le vol des deniers publics source de blocage pour notre envol économique. Sur le plateau de la Sen TV, l’ex Premier Ministre a d’abord promis une fois élue de procéder à des réformes judiciaires qui vont aussi participer à diminuer les charges du Président de la République. D’après elle, le Chef de l’État ne doit plus nommer les procureurs et les juges, nous apprend LeTémoin.



Pour cela, il faut réformer le Conseil supérieur de la magistrature et l’élargir à des segments comme les femmes, les jeunes et le secteur privé, les syndicalistes et des spécialistes du droit. Ensuite mettre en place un Comité autonome et lui assigner le pouvoir de nommer et d’affecter les magistrats. C’est par la suite que les conclusions sont soumises au Chef de l’État qui valide après avoir procédé à un contrôle de qualité. Mais tout ceci sera bien encadré pour donner plus d’autonomie aux magistrats.



Parlant des nominations à certains postes, elle promet de mettre en place un Comité d’Evaluation de l’Expertise chargé d’écouter les personnes nommées à des fonctions stratégiques. Elles seront évaluées sur la base de leurs expertises, moralités et mérite. La loi sur les incompatibilités familiales sera appliquée pour éviter que des personnes proches du Président de la République ne soient promues à certaines fonctions afin de ne pas vivre des situations connues sous les régimes précédents. Toujours dans cette perspective, le leader de Mimi 2024 a promis d’affecter les services de l’IGE dans les ministères et vont dépendre directement de l’Assemblée nationale. Ainsi, toute dépense sera d’abord soumise à leurs contrôle et approbations. Des justificatifs seront présentées après chaque exécution ainsi que leur sera donné la possibilité d’évaluer les opportunités de la dépense. Et à la fin de chaque année tous les ministères seront soumis à des audits.

