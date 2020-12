Mimi Touré, une femme en quête de repère, perdue dans ses propres schémas ( Par Samba Ndong) Aminata Touré, elle est specialiste de l'arrogance.

Ne sais tu pas que l'arrogance majeur conduit fatalement à des réussites mineur et les réussites mineur est un échec fatal pour un arrogant majeur.



Et je vous dis la politique à horreur de trichines et de bacilles .Aminata Touré,dit Mimi, comme mimétisme est un intellectuel malhonnête qui utilise la ruse et la perfidie pour hypnotiser les Sénégalais.Mais elle montre toutes les faiblesses d'un enfant battu , ainsi que celles d'un individu élevé dans la bourgeoisie sans l'éducation nécessaire.





Elle possède un profil identique à celui des meurtriers étudiés par l'ombrosso , à savoir cette << Némésis>> qui est une destruction : destruction par la haine de soi, suivi par autodestruction par les puloris du verbe .

Il n'a pas de cohérence en philosophique politique. Toute son attention se focalise sur un estime surdimensionné et sur le pouvoir qu'il veut obtenir par tous les moyens. Le comportement de Mimi peut être analysé comme un certain atavisme- signe caractéristique , mais que l'on rencontre chez de nombreux psychomaniaques.





Elle est cependant une brillante orateur charismatique dans le mensonge et dans la manipulation capable de devenir un brillant comédien ,voire une femme d'affaires importante dans les agrégats de son incohérence .

Elle est une comédienne politique très professionnelle surtout si elle est devant les feux de la télévision , pas une femme d'idées, mais une femme Opportuniste remarquable qui sait lire , interpréter et savoir comment berner le peuple pour accéder au pouvoir.

En conséquent, Mimi est une femme bien, Complexée et intelligente dans la pratique des actes deluctuelles que la plupart des meurtriers ou psychopathes .





Elle possède un caractère très ennuyeux et minable , comme la plupart des chefs de bandes . Depuis qu'elle a commence sa carrière politique ,elle n'avait été connue par personne et elle n'avait jamais occupé une fonction, c'est par les largesses du president Sall qu'elle est devenue . En écrivant cette contribution j'essaie de comprendre les motivations de ce monstre politique de ce dernier siècle en essayant de me mettre dans la peau du personnage..Non seulement, je n'y parviens pas, mais j'en tire la conclusion qu'elle est , non seulement un psychopathe pervers et sadique, mais surtout un démagogue politique et une froide Calculatrice, prête à tout sacrifier pour prendre le pouvoir.





Mimi , tout comme Ariel Sharon et avant Lénine , mais aussi Staline , nous ne le dirons jamais assez , étaient des psychopathes atteins de la mégalomanie, de la paranoïa et schizophrénie.

Pire , j'ai intime conviction que Mimi n'est qu'une marionnette entre les mains de quelques pervers et cyniques financiers internationaux qui le finance et le manipule pour atteindre leur objectif : déstabiliser le tissu social en évoquant l'idée du troisième mandat qu'elle juge impossible. Et avec pertinence, elle sait que le président Sall remplit toutes les prérogatives juridiques qui lui permettent de se présenter.

Comment les responsables de presse peuvent- ils accepter à un marginal politique sans grand qualité, sinon de démagogie et de propagande de faire du show devant les feux de la télévision. Une véritable harangueuse qui sait plonger les foules dans un état d'hypoxie , elle risque de conduire quelques citoyens Sénégalais vers la chute en suivant une pente d'une idéologie obsidionale, pervers, démesuré, l'appelant aucune modération, aucun retour en possible ..





Mimi est à l'image d'un vieux funambule obsédé et possédé qui agit par la réptation et par la délation pour attirer l'attention afin de pouvoir inhibé la population en leur faisant croire des contres vérités

En ce moment de lutte contre contre la deuxième vague de la COVID 19, l'heure n'est pas à la politique politicienne.



Ma très chère Aminata Touré,le moment n'est pas encore venu pour parler de troisième mandat. Nous sommes entrain de travailler et faire de notre mieux pour réussir le PAP 2 A.

Ma très chère la constitution est claire en ces termes :<<La PrésidentMacky Sall aurait pu briguer un 2èmandat consécutif de 5 ans. Or le Conseil constitutionnel, dans sa Décision n°1/C/2016 du 12 février 2016,avait répondu qu’au regard de la pratique constitutionnelle et des précédents, «le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle » (paragraphe 30 des motifs) ;en conséquence, avait –il ajouté dans son dispositif, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Prési-dent de la République ne peut pas s’appliquer au mandat en cours. Autrement dit, le mandat en cours est écarté du champ du nouvel article27. Cela signifie qu’on ne peut pas le comptabiliser comme l’un des deux mandats autorisés par l’article 27>>.





Le nul ne peut faire deux mandats consécutifs concerne le quinquennat.

Le président Macky Sall a le droit de briguer un deuxième qinquennat.

Les textes sont clairs , il faut que l'on arrête de jouer avec nos consciences.

Si le président Sall,le désire , il le fera sans problème et nous les jeunes cadres de l'apr : la cojecar nous sommes très prêts à mener le combat jusqu'au bout de la logique du président Macky Sall.



Mimi est emportée par la haine et de la jalousie . Son égo surdimensionné et son égoïsme l'emporte inéluctablement vers la déchéance et l'échec fatale.

Mimi est en quête de repère, elle a joué et elle a perdu dont qu'elle assume.



Vive la cojecar

Vive le président Sall



Samba Ndong coordonnateur de la cojecar.

