Mimi répond à Idrissa Seck: "Je pense que le problème c'est qu'il est resté longtemps sans travailler"

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 15:59 | | 0 commentaire(s)|

Installé, aujourd’hui, dans ses fonctions de président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck a évoqué la gestion d’Aminata Touré. « Aucun document signé et paraphé par mon prédécesseur, attestant ce que j’ai trouvé au Cese à mon arrivée, notamment dans les comptes, ne m’a été remis », a-t-il indiqué, renseigne Libération online.



La même source révèle que la réplique ne s’est pas faite attendre du côté de « Mimi ». Sur la Tfm, cette dernière ironise : «Je regrette que le nouveau président (ndlr, Idrissa Seck) ne soit pas venu à la passation. S'il avait des questions à clarifier, ç'aurait été l'occasion de le faire. Il n'est malheureusement pas venu. Je pense que le problème c'est qu'il est resté longtemps sans travailler et les procédures ont beaucoup évolué. Les procédures, désormais, sont informatisées ».

