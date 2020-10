Mineures lesbiennes: un réseau pornographique démantelé L'enquête sur la dernière vidéo Lomotif a permis de démanteler un réseau pornographique géré par des mineures lesbiennes et qui monnayaient les vidéos à prix d'or.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Octobre 2020 à 06:40 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal Enquête, une bande de mineures lesbiennes tournait des vidéos pornographiques vendues à des prix d'or.



La DSC a démantelé le réseau de pornographie et arrêté trois (3) adolescentes . Leurs "actrices" étaient âgées entre 15 et 17 ans.



Après le scandale de la Korité à la cité Mixta, voici un autre film qui risque d'en révéler d'autres dans ce pays.



