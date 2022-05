Mineurs piégés au Burkina Faso : personne n'a été retrouvé dans la chambre de refuge

Au Burkina Faso, les huit mineurs piégés dans la mine de Perkoa n'ont pas été retrouvés dans la deuxième chambre de refuge, a annoncé mardi Trevali Mining. "Il s'agit d'une nouvelle dévastatrice, et nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances aux familles et aux amis de nos collègues pendant cette période difficile", déclare Ricus Grimbeek, président et chef de la direction.



"Nous poursuivrons nos efforts de recherche sans relâche et réaffirmons notre engagement à travailler à plein régime pour retrouver nos collègues", ajoute-t-il.



Malgré l'absence de communication, on avait espéré que les mineurs avaient pu atteindre cette deuxième chambre, située à 570 mètres sous terre, quand l'inondation s'est produite il y a un mois. Les chambres sont un lieu de sécurité et contiennent des fournitures essentielles comme de l'eau et de la nourriture, indique Reuters. (BBC)



