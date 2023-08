Minibus attaqué - Pape Modou Fall et ses camarades de la CR/2SR invite l’État à sévir Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Août 2023 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

La coalition Républicaine/Samm Sunu Rew (CR/2SR) vient de condamner fermement l’attaque du minibus du réseau de transport AFTU de la ligne 65. Pape Modou Fall et ses camarades de regretter cette attaque au cocktail Molotov qualifiée d’acte terroriste signalant que cela devrait suffire aux Sénégalais « épris de justice et de liberté à faire bloc derrière l’État du Sénégal et son chef, le président Macky Sall. » La coalition républicaine d’inviter l’État à mener les enquêtes qu’il faut en plus de sévir à la hauteur des « barbaries lâchement orchestrées ». Elle ne manquera pas l’occasion de saluer le Chef de l’État suite à l’inauguration de l’école sénégalaise Tobacco - Road de Banjul qui est, selon elle, une infrastructure au service de l’éducation Africaine.

Source : https://www.dakaractu.com/Minibus-attaque-Pape-Mod...

