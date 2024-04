Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération : Abdourahmane Sarr promet de libérer le Sénégal de la dépendance extérieure

«Vous aurez remarqué que j’ai plusieurs fois utilisé le mot Yewwi, Libérer. Yewwi le Sénégal de la dépendance extérieure, Yewwi les territoires de l’état central, Yewwi les citoyens de l’Etat. Yewwi, Yewwi, Yewwi Watt, Kouné Moom Boppam Menel Moppam. Liberté, autonomie, responsabilité. Tel est le projet de souveraineté », a déclaré M. Sarr. Il entend promouvoir une substitution efficiente des importations et la promotion des exportations, le tout dans une économie ouverte aux marchés régional et international.



Il a souligné que le Sénégal à travers les Ministères de l’Economie et des Finances, ensemble, engagera un dialogue avec ses partenaires de l’Uemoa sur les réformes consensuelles à mettre en œuvre pour réaliser l’autonomie monétaire de la Bceao dans le respect des souverainetés des États.



Il se dit pressé de démarrer sa collaboration avec le personnel du Ministère sur tous ces chantiers que je viens d’énumérer et bien d’autres qu’ils ne manqueront pas de proposer pour l’atteinte des objectifs qui nous ont été assignés tout en capitalisant sur les projets en cours.

Adou FAYE





