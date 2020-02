Ministère de l’Industrie et des Mines : Aly Ngouille Ndiaye épinglé La gestion d’Aly Ngouille Ndiaye au ministère de l’Industrie et des Mines n’est pas exempte de reproches. C’est ce que révèle le rapport de la Cour des comptes 2017, qui retrace «un manque de traçabilité des opérations budgétaires et des anomalies dans la prise des actes de nominations des administrateurs de crédits». Selon "Le Quotidien" qui a épluché ledit rapport, il est également relevé que «des chauffeurs sont recrutés sans rapport avec les besoins du service». Concernant les marchés publics, «les rapports trimestriels et annuels ne sont pas commentés», note encore le journal, qui souligne aussi, «un cumul incompatible de fonctions de membre de commission et de personne responsable des marchés».

