Ministère de la Culture et de la Communication: Son budget en hausse de 16%, Abdoulaye Diop très satisfait Le ministère de la Culture et de la Communication a connu une hausse de 16% pour son exercice 2021. Le ministre Abdoulaye Diop très satisfait, a fait savoir que malgré le contexte marqué par la Covid-19, son département a enregistré des résultats satisfaisants, ce qui peut expliquer cette hausse.

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 15:36

Pour son l’exercice 2021, le budget du ministère de la Culture s’investira dans la promotion et la valorisation des industries culturelles et créatives, le développement et de l’encadrement du secteur de la Communication, la promotion et la valorisation du patrimoine culturel, ainsi que le pilotage, la coordination et la gestion administrative.



