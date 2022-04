Ministère de la Santé et de l’Action sociale : tenue de la conférence annuelle 2022 Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| L’Association des femmes du ministère de la Santé et de l’Action sociale a tenu sa conférence annuelle sous le thème : "Point de vue de l’Islam sur la conciliation entre travail et gestion de la famille."

Présidée par Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, la conférence a été l’occasion pour rendre hommage à Pauline Guéye et Khady Ndao (paix à leurs âmes )































Accueil Envoyer à un ami Partager