Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur : « Le tact et le sens élevé de la mesure d’Ousmane Tanor Dieng se reflétaient autant dans son allure que dans son verbe » Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a manifesté son immense douleur et profond regret, suite à la disparition d’Ousmane Tanor Dieng, le 15 juillet 2019. Sa disparition a suscité émoi et consternation de toutes obédiences confondues. Et, les nombreux hommages qui se succèdent depuis l’annonce de son décès en est illustration.

Nombreuses ont été les fonctions assumées par feu Ousmane Tanor Dieng, président du Haut-Conseil des Collectivités Territoriales, Secrétaire Général du Parti Socialiste ou encore Maire de Nguéniène. « Sa disparition a suscité émoi et consternation de toutes obédiences confondues, en attestent les nombreux Hommages qui se succèdent depuis l’annonce de son décès.



Grand Commis de l’Etat, M. DIENG a vécu et disparu en diplomate : dans la discrétion. Son tact et son sens élevé de la mesure se reflétaient autant dans son allure que dans son verbe », lit-on, à travers le communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur parvenu à Leral.



Fort de l’immensité de l’œuvre accomplie par Ousmane Tanor Dieng, le Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur exprime ses condoléances les plus attristées à sa Famille, au Parti Socialiste, au Président de la République, Son Excellence, Macky Sall, et, à toute la Nation Sénégalaise.



Puisse Dieu dans son Infinie Miséricorde accueillir dans son Paradis Eternel, ce Digne Fils de la République.



