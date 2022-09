Ministère des Finances et du Budget : Abdoulaye D. Diallo félicite son successeur Moustapha Bâ et adoube Macky Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Septembre 2022 à 17:42 | | 0 commentaire(s)| Le ministre sortant des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a magnifié la confiance que le président de la République, Macky Sall, a placée en lui, en le nommant à trois stations ministérielles, avant de le nommer Ministre d'Etat et Directeur de Cabinet. Il n'a pas omis de féliciter son successeur, Moustapha Bâ, qui ne vient pas en terrain inconnu, pour avoir officié durant trente (30) ans, dans le secteur financier.



