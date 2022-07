Ministère du Commerce et des PME : Les agents entrent en grève générale demain Ça chauffe au ministère du Commerce et des PME ! Les agents de l’administration du commerce entendent passer à la vitesse supérieure après l’écoulement de la durée légale de leur préavis de grève. Face à la sourde oreille constatée de la part de la tutelle, ils annoncent une grève totale de 72h à partir du mardi 19 juillet 2022.

Selon le SG Adama Mohamed Mbaye, cette grève aura comme conséquence, « la suspension de toutes les activités de contrôle et de surveillance, la suspension de la délivrance de toutes formes de documents, le boycott de toutes les activités de négociations commerciales ».



Ils appellent ainsi leurs camarades à se mobiliser devant cette activité qui n’en est qu’à ses débuts, jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.









Avec sudquotidien.sn



