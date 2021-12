Ministère du Pétrole et des Energies : Le budget 2022 s’élève à 231.953.586.343 FCFA

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Décembre 2021 à 09:10 | | 0 commentaire(s)|

Il est structuré en quatre programmes, à savoir le pilotage, la gestion et la coordination administrative, l’électrification rurale et les énergies renouvelables, la sécurisation et l’approvisionnement en hydrocarbures et combustibles domestiques, et l’optimisation du système d’offre d’électricité.



Lors des débats, l’électrification rurale a été au centre des préoccupations des représentants du peuple. Sur ce point, le ministre Aïssatou Sophie Gladima soutient qu’il y a des avancées significatives sur l’étendue du territoire avec des disparités selon les zones. Elle a souligné que dans le budget 2022, la rubrique « Electrification rurale et énergies renouvelables » est dotée de 60.875.596.158 FCfa. Elle révèle que le taux d’électrification rurale est à 55%.

Adou FAYE





Source : L’Assemblée nationale a adopté le 11 décembre dernier, le budget 2022 du Ministère du Pétrole et des Énergies. Ce budget est arrêté à 817.883.384.320 FCfa en autorisations d’engagement et à 231.953.586.343 FCfa en crédits de paiement.Source : https://www.lejecos.com/Ministere-du-Petrole-et-de...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook