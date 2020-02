Ministère russe des Affaires étrangères: le coronavirus a atteint l’Afrique Le ministère russe des Affaires étrangère a annoncé le 11 février devant la presse qu’il y avait bien des cas de coronavirus sur le continent africain.



L'épidémie de pneumonie virale s’est propagée jusqu’à l’Afrique où des cas ont été détectés, a annoncé mardi 11 février lors d’une conférence de presse Oleg Ozerov, directeur adjoint du département d’Afrique du ministère russe des Affaires étrangère.



«Il y en a», a notamment dit M.Ozerov au sujet de l’information selon laquelle aucun cas confirmé de coronavirus sur le continent africain n’avait été repéré.

Le bilan dépasse 1.000 morts

D’après un bilan officiel diffusé mardi 11 février, l’épidémie a fait 1.016 morts en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao). Pour l'OMS, le nombre croissant de cas de transmission hors de ce pays pourrait augurer d'une plus grande propagation à travers le monde, rapporte l'AFP.



Les autorités sanitaires chinoises ont fait état de 108 nouveaux décès en vingt-quatre heures, le plus lourd bilan quotidien enregistré à ce jour, tandis que les cas confirmés de contamination s'établissaient à plus de 42.000.

Deux personnes ont trouvé la mort à cause du coronavirus en dehors de la Chine continentale, une aux Philippines et l’autre à Hong Kong. En outre, plus de 400 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires, dont la France.

