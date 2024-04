Ministre Dr Abdourahmane Diouf: « je m'engage à bâtir des ponts de savoir, d'innover avec audace et de servir avec cœur. ». Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2024 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau Ministre de l'enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf a exprimé ses vifs remerciements au Chef de l’Etat et à son ministre pour la confiance portée en sa personne. Dans un tweet, le successeur du Pr Moussa Baldé à la tête dudit département confie avoir accueilli sa nomination avec lucidité.



« C'est avec beaucoup d'humilité et un sens aigu de la responsabilité que j'accueille ma nomination au Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation - MESRI.



J'exprime toute ma gratitude à son



Excellence Monsieur Bassirou Diomaye



FAYE et à son Premier ministre



Ousmane SONKO. », a-t-il indiqué.



Dr Abdourahmane Diouf mesure avec responsabilité les charges et les défis pour le rayonnement du secteur.



« Conscient des défis à relever dans le domaine de l'enseignement supérieur, je m'engage à bâtir des ponts de savoir, d'innover avec audace et de servir avec cœur pour le rayonnement de notre nation. », a-t-il conclu.

