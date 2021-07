Minusma : 4 militaires sénégalais blessés à Mopti après l’explosion d’un engin Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juillet 2021 à 21:02 | | 0 commentaire(s)|

Quatre soldats sénégalais issus du 10eme détachement de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) ont été blessés vendredi suite à un accident survenu vers 13h au retour d’une mission sur l’axe Sevare-Bankhass situé à Mopti, au Mali. D’après la Direction de la communication et des relations publiques des armées (Dirpa), […] Quatre soldats sénégalais issus du 10eme détachement de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) ont été blessés vendredi suite à un accident survenu vers 13h au retour d’une mission sur l’axe Sevare-Bankhass situé à Mopti, au Mali. D’après la Direction de la communication et des relations publiques des armées (Dirpa), trois ont eu des fractures et 1 souffre actuellement de contusions. Le colonel Matar Diop explique que le véhicule blindé de transport de troupes de type puma a heurté un engin explosif improvisé, à 4 km au Sud-Ouest de Bankhass. Il rassure, toutefois, que les blessés ont été évacués par hélicoptère à l’hôpital de niveau 1 du contingent à Sévaré. Le Chef d’Etat-major général des Armées adresse ses vifs encouragements au commandant de contingent et à l’ensemble de son personnel. S.G



Source : Source : http://lesoleil.sn/minusma-4-militaires-senegalais...

