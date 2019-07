Mis K.O par Modou Lô: Eumeu Sène dit avoir reçu un coup irrégulier et agite un recours auprès du CNG Le Roi déchu envisage de contester sa défaite après le K. O que lui a infligé Modou Lô, dimanche dernier. Le leader de Tayshingher estime en effet, avoir reçu un coup à la gorge et non à la tempe comme le soutiennent certains. A ce titre, a-t-il confié à "Sunu Lamb", il n’exclut pas de saisir le CNG pour contester sa défaite. « Si le règlement interdit ce type de coups, je vais essayer de réunir mon staff pour prendre une décision. Si le règlement l'autorise, on n'y peut rien », a-t-il, en effet, indiqué.

