Misbahe Sylla : Un homme, plusieurs Fronts au service de la démocratie et du progrès Misbahe Sylla, juriste de formation, promoteur immobilier, arabisant aguerri est une figure polyvalente dont les engagements s’étendent sur plusieurs sphères : juridique, politique, sociale et académique. Directeur du Cabinet Immobilier et d’Expertise du Sénégal (CIMEX), il est également spécialiste en management juridique environnemental et foncier. Par ailleurs, il excelle en théologie islamique et en littérature arabe, des domaines qui témoignent de sa passion pour la culture et la spiritualité est bien plus qu’un professionnel accompli, surtout dans le domaine du foncier et immobilier.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Janvier 2025 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

Son engagement dépasse les frontières de sa carrière, faisant de lui une figure emblématique dans la lutte pour la consolidation des acquis démocratiques au Sénégal.



Un Combat pour la Démocratie et la Justice Sociale



Depuis des années, Misbahe Sylla se tient en première ligne face aux défis politiques du Sénégal. Que ce soit sous le régime de Wade ou celui de Macky Sall, il a marqué son opposition à tout ce qui pouvait compromettre les valeurs démocratiques du pays. Son engagement au sein du Collectif Ñoo Lank, en tant que secrétaire général adjoint, en est une preuve éclatante. Ce collectif est reconnu pour son combat contre les dérives politiques, les abus de pouvoir, et pour la défense des droits des citoyens, notamment en matière de justice sociale et économique.



Misbahe Sylla milite également activement à travers le Front Intercitoyen pour la Paix et l’Unité (FIPPU), dont il est le coordonnateur. Son objectif : promouvoir une paix durable et renforcer l’unité nationale en impliquant les citoyens dans des dynamiques inclusives et participatives.



Des Actions Concrètes au Service des Populations



Son combat pour la démocratie et la justice ne se limite pas aux discours. Sur le terrain, Misbahe Sylla multiplie les initiatives citoyennes pour répondre aux besoins des populations.



Abdourahmane Diallo, un bénéficiaire direct de son engagement, témoigne : Lors du vendredi des Darras, nous avons sollicité M. Sylla pour une aide logistique. Non seulement il a répondu présent, mais il a mobilisé des moyens conséquents pour nous accompagner.” Ce geste illustre sa capacité à agir concrètement, en apportant un soutien précieux à des événements cruciaux dans plusieurs zones du Sénégal , comme: Thilmakha, Touba…



Dans le domaine éducatif, Misbahe Sylla se distingue également par son implication constante. Pape Oumar Sow, acteur du programme Fadilou Émergent, relate : “M. Sylla a contribué et continue de contribuer à notre programme éducatif. Son soutien pour l’école Fadilou, située au Point E et portant le nom de Serigne Fallou Mbacké, est une véritable bénédiction.” Ces contributions démontrent son attachement à l’éducation, qu’il considère comme une clé essentielle pour le développement du Sénégal.



Une Vision pour un Sénégal Plus Fort



Misbahe Sylla est également un acteur clé de la Coalition Diomaye Président, où il milite pour une refonte de l’approche politique. Selon lui, la consolidation des acquis démocratiques passe par :

* Une veille politique constante pour anticiper les défis nationaux et internationaux.

* Un encadrement et une formation des citoyens et des leaders pour renforcer leurs capacités à s’impliquer activement dans la vie politique.

* Une vulgarisation des réformes majeures pour que la population s’approprie les enjeux démocratiques.



Dans une réflexion partagée avec les membres de la coalition, Misbahe Sylla appelle à un engagement collectif pour répondre aux aspirations des Sénégalais : “Il est crucial que nos efforts soient orientés vers une meilleure compréhension des enjeux politiques, afin que chaque citoyen puisse s’impliquer activement dans la vie publique.”



Un Héritage de Combat et de Persévérance



Misbahe Sylla n’a jamais faibli face aux obstacles, qu’il s’agisse de l’arbitraire politique ou des défis sociaux. Son parcours, jalonné de combats pour la démocratie, de soutien aux populations, et d’initiatives éducatives, fait de lui un modèle pour les générations actuelles et futures. À travers ses actions, il prouve que la démocratie n’est pas qu’un idéal à défendre, mais une réalité à bâtir chaque jour. Avec des figures comme Misbahe Sylla, le Sénégal peut espérer un avenir où les acquis démocratiques seront non seulement protégés, mais également renforcés pour le bien de tous. Un homme engagé, des ambitions nobles, et une seule mission : un Sénégal plus fort, plus juste, plus prospère et meilleur pour tous.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook