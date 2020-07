Mise à mal par la Covid -19 - Comment l'Etat compte relancer l'économie nationale L'Etat qui décidé de se battre contre la Covid -19, ne comptant pas lui laisser son économie, a, par Abdoulaye Daouda Diallo établi un plan de relance sur plusieurs points.

Abdoulaye Daouda Diallo a présenté ce mardi à l'Assemblée nationale , le DPREP 2020-2023. L'Etat table sur une croissance économique de 6,3%, les trois (3) années à venir, pour s'établir à 7,8% en 2023.

La pression fiscale va passer de 16,5% en 2020 à respectivement 18,19 et 20% en 2021, 2022 et 2023

L'Etat prévoit 11.150,6 milliards F CFA de ressources budgétaires et 13.119,7 milliards F CFA de charges.



