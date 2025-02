Mise au point : Mamadou Racine Sy dément toute implication dans l’affaire des 91 milliards FCfa Dans son édition du lundi 24 février 2025, le journal "L’Observateur" a publié un article faisant état d’une affaire d’escroquerie et de blanchiment de capitaux portant sur un montant de 91 milliards de francs Cfa. L’article mentionne notamment le nom de l’homme d’affaires et acteur du secteur privé, Mamadou Racine Sy, laissant entendre qu’il serait concerné par cette affaire.

Face à ces allégations graves, la Cellule de Communication de Mamadou Racine Sy a publié un communiqué, pour apporter un démenti formel et catégorique. Selon ce communiqué, M. Racine Sy n’a jamais été visé par un quelconque réquisitoire ou une procédure judiciaire, pour complicité d’escroquerie ou blanchiment de capitaux.



“Une fausse information diffusée pour nuire”



La cellule de communication dénonce une tentative manifeste de désinformation orchestrée dans l’unique but de porter atteinte à la réputation et à l’image de Mamadou Racine Sy. Elle affirme que l’information relayée par "L’Observateur", est totalement infondée et fallacieuse.



De plus, le communiqué rappelle que Mamadou Racine Sy est un acteur du secteur privé, qui n’a jamais eu à gérer des deniers publics. En tant qu’entrepreneur reconnu depuis plus de trente ans, il peut justifier l’origine de son patrimoine à tout moment.



Vers des poursuites judiciaires



Face à la gravité de ces accusations non fondées, des suites judiciaires seront données à cette publication, que la cellule de communication considère comme une atteinte à l’honneur et à la dignité de Mamadou Racine Sy.



La Cellule de Communication invite par ailleurs, l’opinion publique à faire preuve de discernement face aux campagnes de désinformation et assure que Mamadou Racine Sy reste fidèle à ses engagements en faveur du développement économique et social du Sénégal.













La Cellule Communication de Mamadou Racine Sy

