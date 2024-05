Mise en circulation du BRT: Des tarifs sociaux annoncés…

En perspective de la mise en circulation du BRT, le directeur général du Cetud annonce l’exploitation de 14 stations sur 23. Les 14 stations vont couvrir 80% des voyageurs. La fréquence des rotations prévues varie entre 6 minutes entre Guediawaye- Petersen et à 3 minutes entre Grand Medine- Petersen », a indiqué le directeur général du Cetud lors d’un point de presse ce lundi.







Concernant les tarifs les voyageurs paieront 500 fr pour tout le corridor de Guédiawaye à Petersen et 400 fr entre zone. Selon le directeur du Cetud Thierno Ibrahima Aw, « un tarif social est prévu pour les cas sociaux ». Ces derniers seront déterminés par le ministre du tutelle et ainsi que les modalités.







Le CETUD informe que l’Etat prendra en charge 16% des voyageurs qui s’acquitteront de la moitié du tarif initial à savoir 200 fr et 250 fr. Par ailleurs, « 1000 emplois directs sont attendus mais le BRT démarrera avec 700 emplois » annonce le directeur Thierno Birahim Aw.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Mise-en-circulation-du-B...