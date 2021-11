Mise en danger de la vie d’autrui : La dame Aïssatou Ndiaye vendait un produit alcoolisé à des élèves Poursuivie pour mise en danger de la vie d’autrui et vente d’un produit supposé être de l’alcool à un élève, la vendeuse de l’école élémentaire de l’unité 26 des PA, a été arrêtée. D’après les déclarations du sieur khassim Ndiaye, censeur du lycée Sergent Malamine Camara , il a été avisé, vendredi dernier, par un professeur d’EPS du lycée, qu’un élève détenait une bouteille qui semblait contenir un liquide de couleur verte, ressemblant à de l’alcool.

C’est alors que le censeur a appelé le président de l’Association des parents d’élèves qui a intercepté l’élève dans la cour de l’école en possession de la bouteille suspecte. Ils se sont ainsi rendus à l’endroit indiqué par l’élève et où se trouvait la vendeuse pour l’identifier.



Celle-ci a été retrouvée devant l’école élémentaire de l’unité 26, où elle tenait son étal. Identifiée sous le nom de A. Ndiaye, le censeur a mené sa petite enquête pour éventuellement, retrouver d’autres bouteilles contenant le même produit au niveau des élèves.



Mais ce fut sans succès. Face à la situation et pour protéger ses élèves, le censeur fit appel à la police qui s’est transportée sur les lieux. Face aux limiers, la dame reconnaît avoir vendu le gadget contenant le liquide qui semble être de l’alcool à l’élève, avant de préciser que la bouteille s’est retrouvée involontairement dans son étal, car elle s’en était débarrassée depuis l’année scolaire passée, suite à une mise en demeure du directeur de l’école élémentaire des PA de l’unité 26.



Poursuivant ses déclarations, elle a affirmé qu’elle a vendu la bouteille à 50 FCfa sur insistance de l’élève, qui lui avait déclaré avoir juste besoin de la bouteille pour jouer avec ses camarades et qu’il n’était pas intéressé par le contenu.



Tout en reconnaissant son imprudence, la mise en cause estime qu’elle devait vider le contenu de la bouteille avant de le remettre à l’élève. Interrogée sur l’origine du produit et la quantité qu’elle avait à sa disposition, elle a affirmé l’avoir acheté depuis l’année dernière à Petersen et qu’il lui restait que la bouteille retrouvée entre les mains de l’élève.



Après ses aveux, elle a été déférée au parquet pour mise en danger de la vie d’autrui et vente illégale d’un produit supposé être de l’alcool.



















