Mise en demeure pour la mairesse de Sam Notaire : elle est poursuivie par une dette de 6 millions FCFA Aminata Kanté, l’édile de la commune de Sam Notaire a reçu une mise en demeure pour une dette de six millions Cfa correspondant au prix d’achat de quinze boeufs. En effet, cette histoire remonte au 15 août dernier, veille de la fête de Tamkharit.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Février 2021 à 08:52 | | 0 commentaire(s)|

La mairesse et Racine Bâ s’étaient accordés sur une transaction de bœufs que l’édile de la commune devrait payer à la fin du mois d’août. Malheureusement, nous dit « Tribune », à l’échéance de la traite, Aminata Kandé n’aura pu honorer ses engagements malgré les tentatives de conciliation entreprises par Racine Bâ.



C’est dans ce sillage que la mairesse a été mise en demeure pour restituer la somme due à ce dernier dans un délai de huit jours.



