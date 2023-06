Mise en garde de Yaw contre toute participation au dialogue : Taxawu dénonce une violation des principes fixés par l’accord-cadre de la coalition

Dans un communiqué signé la « Conférence des leaders », la coalition Yewwi Askan Wi a fustigé lundi, la participation au dialogue de Taxawu Senegaal de Khalifa Sall, au moment où Ousmane Sonko est séquestré chez lui et que des centaines de militants et responsables de son parti sont arrêtées et emprisonnées.



Un texte qui n’a pas plu à Tawaxu Senegaal, membre fondateur de ladite coalition. « Taxawu Senegaal déplore la manière avec laquelle le communiqué daté du 12 juin 2023 et signé la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, a été publié, sans consultation et validation préalables par tous les leaders. Ce communiqué est une violation manifeste des principes fixés par l’accord-cadre de la coalition qui fait du consensus, le mode de prise de décision », lit-on dans le communiqué de Taxawu.



Qui souligne: « La charte de la coalition ne laisse place ni au diktat de la pensée unique ni à l’abus de majorité. Aussi, les partis et mouvements membres de Yewwi Askan Wi sont fondés, en toute souveraineté, à prendre des décisions sur les questions qui leurs sont adressées. C’est la raison pour laquelle, des partis et mouvements membres de Yewwi Askan Wi, ont pris une position publique sur la question de la participation au dialogue national, sans une réunion préalable de la coalition. Au nom de cette souveraineté et de la liberté qui y est attachée, Taxawu Senegaal a décidé de participer au dialogue et accepte la décision prise par d’autres membres de ne pas y participer ».



Taxawu Senegaal se dit « fortement ancrée dans Yewwi Askan Wi et dans l’opposition » et « ne renie et ne concède rien de ses positions. Cette position a été défendue avec responsabilité et fermeté par son leader, le président Khalifa Ababacar Sall, lors de la cérémonie d’ouverture, en rappelant les principaux points de revendication de l’opposition à savoir

le rejet de la troisième candidature; l’organisation d’une élection présidentielle inclusive et transparente; la révision voire la suppression du système du parrainage citoyen; la libération sans condition des détenus d’opinion et des journaliste ».



Aussi, est convaincue la formation politique créée par Khalifa Ababacar Sall, « seules des concertations directes et inclusives permettront à notre pays de sortir de la crise actuelle et de lui éviter de plonger dans une instabilité politique et sociale ».



En définitive, Taxawu Senegaal rappelle, « qu’en sa qualité de membre fondateur de Yewwi Askan Wi et d’acteur majeur de tous les combats de l’opposition depuis 2016, elle ne sera jamais prise en défaut de loyauté. Par conséquent, elle invite les autres membres à faire preuve de maturité et de responsabilité, pour préserver l’unité de la coalition et de l’opposition afin de créer les conditions d’une alternance démocratique en 2024 ».











Sud Quotidien