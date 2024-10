Mise en œuvre du New deal technologique : Le Rassemblement des entreprises des Tic, pour des grappes dynamiques

«Sans une bonne évaluation voire même un audit de la SN 2025, nous risquons de compromettre l’adoption et la mise en œuvre du New deal technologique 2034, comme la nouvelle feuille de route dans le numérique, le digital, et l’intelligence artificielle. Tout l'écosystème doit convenir sur les termes de référence afin d’évaluer la stratégie numérique 2025 qui arrive presque à son terme », soutient le Restic dans un communiqué.



Le Restic considère pour sa part que sa mise en œuvre ne s’est pas traduite ni par une création de richesse conséquente : les activités du numérique y compris le secteur des télécommunications restent en dessous des 10% du Pib, nos startups n’ont pas encore une envergure continentale, l’emploi n’est pas massif dans le secteur, les finetech arrivent difficilement à lever des fonds et enfin l’accès aux services large bande encore chère et limitée surtout sur le territoire.



Le Restic souligne que nous n’avons que quelques fournisseurs d’accès Internet, les fonds de capital-risque presque sans impact pour les startups malgré la loi sur les jeunes pousses et entreprises innovantes. Le secteur du e- commerce toujours dominé par les étrangers, et enfin l’e- administration et l’e- sante’ toujours en phase de projet en cours malgré les avancées très satisfaisante dans l'état civil. Le Restic souligne que la digitalisation de la chaîne judiciaire ne connaît aucune avancée notable cependant.

Le Restic espère que le New deal technologique va booster les taux de réalisation des grands chantiers numériques et digitaux surtout avec la dématérialisation intégrale des procédures administratives pour préparer activement l’intégration transversale de l’Intelligence Artificielle.



Adou Faye

