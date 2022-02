Mise en œuvre du PASE à Vélingara : « Le projet est une réussite! » (Lansana Badji, Chef d’unité réseau de Kolda)

Longtemps confronté à des problèmes récurrents de coupures d’électricité, Vélingara est désormais sur les rampes de l’accès universel à l’électricité, avec une amélioration de la qualité de service.



Avec la mise en œuvre de la phase 2 du PASE, ce projet placé sous la tutelle de la Senelec et financé par l’État du Sénégal, la Banque mondiale, la Banque Européenne d’investissement et l’Union Européenne, les problèmes liés à la qualité du service électrique sont devenus de vieux souvenir dans cette partie du Fouladou. Ce qui constitue une réussite pour le projet de l’avis de Lansana Badji, le chef d’unité de réseau de Kolda.



« Dans le cadre du projet PASE, nous avons réalisé ici à Vélingara quatre postes. Pour la ligne de moyenne tension, on a eu à construire un kilomètre de ligne et 13 kilomètres pour basse tension. Ce qui dit que le projet est une réussite, car plusieurs foyers qui n’avaient accès à l’électricité sont pris en compte pour cette phase. En plus de cela, plusieurs d’autres foyers qui étaient confrontés à des coupures récurrentes d’électricité sont pris en compte. Dans la phase des travaux nous avons fait focus sur l’amélioration de la qualité de service d’abord, car ici à Vélingara nous avions un problème de qualité de service et ensuite d’alimentation de foyers.



Ce projet nous a beaucoup aidé à améliorer cette qualité de service afin de mieux alimenter nos partenaires. Aujourd’hui, nous avons environs cent clients par poste, pour les quatre postes nous avons environ 400 clients et nous allons poursuivre les efforts pour consolider cet acquis en veillant à l’entretien régulier des ménages », a rappelé le chef d’unité de réseau de Kolda à l’occasion de la visite des travaux réalisés par le projet dans la commune de Vélingara…





