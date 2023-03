Mise en œuvre du programme « Xeyu Ndaw ñi » : Macky Sall demande une évaluation exhaustive

A ce titre, le chef de l’Etat a rappelé la portée de son initiative, en Conseil des ministres du 10 mars 2021, pour la mise en œuvre du Programme " XËYU NDAW ÑI", doté, sur le budget de l’Etat, de 450 milliards de FCFA sur trois (3) ans (2021,2022 et 2023).



Après deux (2) années de déploiement au plan national, le président de la République a demandé au premier ministre Amadou Ba de présenter avec les ministres concernés le bilan exhaustif du programme " XËYU NDAW ÑI", en termes de recrutements spéciaux réalisés, de formations (3FPT) effectuées, de financements DER/FJ accordés et de contrats signés dans le cadre de la Convention Nationale Etat- Employeurs (CNEE).



Il a, également, indiqué au ministre de la jeunesse, de l’entreprenariat et de l’emploi, l’importance de développer, en relation avec le ministre du travail et le patronat, les contrats relevant de la Convention nationale Etat-Employeurs, afin d’accélérer l’insertion progressive des jeunes diplômés dans le secteur privé ou dans certaines entreprises publiques indiquées.



Le président de la République a, en outre, demandé au premier ministre de capitaliser les résultats du programme " XËYU NDAW ÑI", dans une dynamique de proximité, d’équité (avec la correction territoriale) et d’élargissement vers de nouvelles cibles jeunes dans les départements et communes.



En cette année sociale, le communiqué issu du Conseil rapporte que le président de la République a exhorté le Gouvernement à accorder une attention permanente au renforcement de l’employabilité des jeunes et à leur insertion, notamment, par l’entreprenariat et le volontariat dans des secteurs bien identifiés.



Il a ainsi requis l’application intégrale de la loi sur le volontariat et l’amplification des interventions du Service civique national. Macky Sall a enfin informé de la tenue d’un Conseil présidentiel sur la Jeunesse, au courant du mois de mai 2023, en présence de toutes les composantes jeunes du Sénégal.



