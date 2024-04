Mise en place rapide des cabinets ministériels et nouvelle organisation rationalisée: 3 circulaires seront mises à la disposition des Ministres... dès ce jeudi Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2024 à 00:23 | | 0 commentaire(s)|

" Conformément aux directives de Monsieur le Président de la République,

formulées à l’occasion de la réunion du Conseil des ministres du mardi 09

avril 2024, pour la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels et la proposition, pour chaque ministère, d’une nouvelle organisation rationalisée ainsi que des nominations conformes d’une part,

à la règlementation en vigueur et, d’autre part, aux objectifs sectoriels validés, le Premier ministre a annoncé la mise à disposition des Ministres et Secrétaires d’Etat dès ce jeudi de trois (3) circulaires".



Parmi celles-ci : - une circulaire relative à la composition des cabinets des ministres et

secrétaires d’Etat pour rappeler les règles relatives à la constitution des cabinets des ministres et secrétaires d’Etat ainsi qu’aux fonctions et conditions de nomination de leurs membres ; -une circulaire relative aux relations entre les ministres et secrétaires

d’état pour préciser lesdites relations en vue d’éviter d’éventuels conflits

et dysfonctionnements afin d’instaurer au sein du département ministériel

une plus grande cohésion et une meilleure cohérence de l’action gouvernementale ;

- une circulaire relative à l’organisation du travail gouvernemental pour rappeler l’importance de l’organisation et de la méthode dans l’efficacité du travail gouvernemental (programmation, organisation, coordination, contrôle et suivi évaluation des politiques, projets et programmes)".



" Le Premier ministre a, par ailleurs, fait part de l’élaboration du Plan d’action gouvernemental avec un canevas qui sera mis à la disposition de chaque ministère par circulaire. Cette dernière précisera :

- les actions les plus urgentes à exécuter par les ministères, avant le 10 juin 2024, en tenant compte des allocations budgétaires inscrites dans la loi de finances initiale 2024 ; - les actions prioritaires au titre du second semestre de l’année en cours

ainsi que les ressources budgétaires nécessaires ; - les programmes et projets à l’horizon 2029. L’ensemble de ces informations mises en cohérence, sera la trame de la déclaration de politique générale que le Premier ministre présentera à l'Assemblée nationale".

Source : https://www.dakaractu.com/Mise-en-place-rapide-des...

