Mise en service du TER : Le docteur Amadou Ndiaye félicite le chef de l'État.

Le docteur Amadou Ndiaye, Responsable politique APR à Yoff, Président du mouvement "AND DOLELE AMADOU NDIAYE" et directeur de l'hôpital Abass Ndao félicite le chef de l'État, le président Macky Sall pour les œuvres et actions de hautes portées patriotiques qui entrent dans le sillage du plan Sénégal Émergent, mais surtout vers un SÉNÉGAL unifié par les infrastructures.





En outre, il salut les efforts du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour maintenir le cap des réalisations factuelles et concrètes avec un slogan que l'on peut appeler " Waax touti, ligueyi lou





Enfin, le Docteur Amadou NDIAYE réaffirme son ancrage dans la coalition BBY. De ce fait, il lance un appel solennel au peuple sénégalais à venir inaugurer, ce lundi 27 décembre, le TER, ce bijou sorti de l'écrin futuriste du président Macky Sall. Ce cadeau de fin d'année va considérablement alléger la souffrance des usagers sur les routes.

