Mission de la Cédéao au Niger: des obstacles majeurs

Au Niger, à la veille des six mois du coup d’État, une délégation de la Cédéao était attendue jeudi 25 janvier à Niamey pour discuter avec la junte de la levée des sanctions, de la transition et de la libération de l’ancien président Mohamed Bazoum. Mais cette mission a finalement capoté car un seul de […] Au Niger, à la veille des six mois du coup d’État, une délégation de la Cédéao était attendue jeudi 25 janvier à Niamey pour discuter avec la junte de la levée des sanctions, de la transition et de la libération de l’ancien président Mohamed Bazoum. Mais cette mission a finalement capoté car un seul de ses membres s’est rendu à Niamey. Seul Robert Dussey a rallié la capitale nigérienne. Le chef de la diplomatie togolaise a été reçu dans l’après-midi à la primature par Lamine Zeine, le Premier ministre nigérien, tout juste de retour d’une longue tournée diplomatique. Les quatre autres membres de la délégation de la Cédéao qui étaient annoncés pour cette mission de négociations n’ont finalement pas fait le voyage. L’ancien président nigérian Abdulsalam Abubakar a annulé, sans explication, sa venue. Timothy Musa Kabba et Olushegun Adjadi Bakari, les ministres des Affaires étrangères sierra-léonais béninois ainsi qu’Omar Touray, le président de la commission de la Cédéao, avaient eux prévu de s’envoler jeudi matin d’Abuja. Mais, selon nos informations, leur vol n’a finalement pas pu décoller en direction de Niamey officiellement pour des raisons techniques. Face à la presse, Lamine Zeine a assuré cet après-midi que les autorités nigériennes avaient bien donné leur feu vert pour que le vol de la délégation de la Cédéao puisse atterrir. Le Premier ministre nigérien a ensuite déploré « la mauvaise foi » de l’organisation sous-régionale après l’échec de cette mission de négociation. Avec RFI



