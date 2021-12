Mission humanitaire conduite par Restore Worldwide, Inc et Locafrique: Plus d'une centaine de patients soignés.. Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Décembre 2021 à 18:18 | | 0 commentaire(s)| Après une semaine intense en émotions et un programme bien rempli, voici arrivée à sa fin la mission humanitaire conduite par R.E.S.T.O.R.E. Worldwide, Inc et Locafrique. L’objectif de soigner une centaine de patients a été largement dépassé. Des femmes, hommes, enfants de tous les âges, venus des quatre coins du #Sénégal ont pu bénéficier de soins et de chirurgie fonctionnelle ou réparatrice.

"Pour célébrer la réussite de la mission, tous les acteurs engagés dans cette initiative se sont retrouvés autour d’un dîner. Une occasion de revenir sur les moments forts de ce programme et saluer l’engagement des acteurs qui ont permis de changer la vie de nombreuses personnes et de leurs familles.



Encore bravo au Dr Michael K. Obeng et à toute la team Restore pour les prouesses accomplies.



Félicitations au DG de l’Hôpital Principal de Dakar, Dr Mame Thierno Dieng, et à l’ensemble de son équipe pour leur disponibilité et implication sans faille.



Merci à la Loterie Nationale Sénégalaise et à Der Mond Oil and Gas pour leur soutien.



Un grand merci à notre Directeur Général, Khadim Bâ, pour avoir initié et rendu possible cette mission.



𝑻𝒐𝒈𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒘𝒆 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 ! 👏🏿



Rendez-vous est pris pour une prochaine édition, pour encore redonner le sourire à d’autres patients !



#RSE #Locafrique #Restore #Partenariat #Santé"





