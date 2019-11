Mme Aminata Touré cooptée dans le Groupe de réflexion de haut niveau de l’UNESCO

Mme Aminata Touré, a été coopté dans le Groupe de réflexion de haut niveau de l’Unesco appelé à jouer un rôle essentiel pour conseiller l’organisation sur la stratégie future, afin de mieux répondre aux défis présents et à venir, a-t-on appris dans un communiqué en date du 14 novembre 2019. L’Unesco compte prioritairement sur ce groupe formé de hautes personnalités politiques, universitaires d’Europe, d’Amérique, d’Asie et d’Afrique, pour donner une impulsion nouvelle à l’Organisation



Mme Aminata Touré participe d’ailleurs depuis le 11 novembre à la Conférence générale avec plusieurs activités dont la réunion du Groupe de réflexion de haut niveau et le Forum de Paris sur la paix consacrée à l’importance du multilatéralisme et de la coopération internationale.



Ancienne ministre de la Justice, en 2012, avec la deuxième alternance démocratique, Premier ministre quelques mois plus tard, Mme Aminata Touré est actuellement Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Elle était auparavant Envoyée spéciale du Président de la République.

