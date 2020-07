Mme Annette Seck Ndiaye, Directrice PNA: « La PNA peut commander un produit en urgence »

La Pharmacie nationale d’approvisionnement au cœur de la lutte contre la Covid-19, est en mesure de commander le produit en urgence. Elle peut ne pas demander une autorisation spéciale.



« Je pense qu'autant on doit rester dans la transparence, autant les contrôles peuvent être à postériori plutôt qu’à priori, pour éviter tous les goulots d’étranglement. Nous avons besoin de célérité lorsqu’un médicament peut ne pas exister et que le besoin se crée au fur et à mesure », a dit la Directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, Mme Annette Seck Ndiaye, dans un entretien accordé à "SourceA".



Par contre, la ‘’Pna’’ n’est pas opposée à un contrôle, lorsqu’on commande une certaine quantité de produits », a expliqué Mme Annette Seck Ndiaye.