Mme Billy Bâ , la femme de Amadou Ba démarre sa campagne Pour Macky ce dimanche aux Parcelles

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Février 2019 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|

Madame Billy Bâ est le trésor caché du Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Amadou Bâ. Discrète et généreuse, Mme Bâ est connue et respectée pour ses œuvres caritatives au profit des populations, celles des Parcelles assainies en priorité. Eh bien, pour l’élection présidentielle du 24 février, elle a décidé de battre campagne pour le candidat à sa propre succession, Macky Sall mentor de son mari. Ce sera ce dimanche 03 février dans leur fief des Parcelles assainies. Sûr que ce sera la grande démonstration de force. Déjà la Cité Djily Mbaye & Diamalaye derrière Amadou Bâ a sonné la mobilisation.