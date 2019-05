Accueil Envoyer Partager sur facebook Mme Margaretta Kassangana, ambassadeur de Pologne : «le leadership du Sénégal attire nos hommes d’affaires» Rédigé par Mame Diarra FALL le 21 Mai 2019 à 13:01 Une mission économique polonaise séjourne au Sénégal à partir d’aujourd’hui. Quels sont les enjeux de cette visite ?



Les hommes d’affaires polonais se rendent compte de l’importance du marché sénégalais, de la croissance dynamique du Pib, ainsi que du leadership du Sénégal dans le développement économique et social de toute la région.



Il n’est donc pas étonnant que nos entrepreneurs s’intéressent de plus en plus au marché sénégalais et au développement des relations économiques bilatérales. C’est pour cette raison qu’une mission économique arrive au Sénégal. Cette visite démarre le 20 mai et prend fin le 22 mai. Le but de cette mission est de mieux comprendre le potentiel énorme du marché sénégalais ainsi que son climat des affaires, mais surtout de faire connaissance avec des partenaires commerciaux potentiels.



Des rencontres B2B se tiendront dans le cadre du forum d’affaires organisé le 21 mai à la Chambre de Commerce de Dakar. Le programme de la mission comprend également une visite dans la ville de Diamniadio afin de connaître les projets déjà faits et ceux qui seront réalisés dans l’avenir dans le Pôle urbain, la Zone économique spéciale et le Parc industriel. La mission est organisée par la chambre nationale de commerce polonaise (Kig) en coopération avec les partenaires sénégalais. L’objectif est de booster nos relations commerciales qui ne sont pas à la hauteur du potentiel possible.



En 2018, le volume des échanges commerciaux entre la Pologne et le Sénégal s’élevait à 85 millions de dollars, mais je suis persuadée que dans les années à venir, les échanges entre nos pays deviendront beaucoup plus importants.



Dans quel secteur la Pologne pourrait renforcer sa coopération avec le Sénégal ?

L’économie polonaise est diversifiée. Au fil des années, la Pologne est devenue une vraie puissance économique. Actuellement, nous sommes 6ème économie dans l’Union européenne, 22ème dans le monde et ce n’est pas notre dernier mot !



Pour vous donner quelques exemples : la Pologne est le premier exportateur européen de pommes ou de portes. Mais ce sont les produits du secteur automobile qui occupent la première place dans les exportations polonaises. Parmi les membres de la mission économique, nous retrouverons une douzaine de sociétés polonaises représentant uniquement une partie de nos secteurs les plus performants.



Nos entrepreneurs présenteront leurs offres pour le Sénégal dans le secteur agroalimentaire, maritime, de la santé, de l’emballage, de la petite architecture urbaine ou du pétrole. Les membres de la mission économique ne sont pas uniquement intéressés par l’exportation. Ils visent l’importation de certains produits sénégalais comme les jus de fruits, la mangue, les huiles essentielles, les produits du baobab et le beurre de karité qui sont actuellement bien demandés en Europe.



D’une manière générale, quelle perception la Pologne a-t-elle de l’Afrique ?

On observe un développement rapide. Une croissance incroyable dans la majorité des pays africains. Le Sénégal est l’un des leaders. Et pas seulement sur le plan politique. En effet, le Sénégal est un pays démocratique, stable, où les communautés musulmanes et chrétiennes vivent en paix. Un pays modèle pour nous. C’est déjà une base très solide qui encourage les sociétés polonaises à s’engager à investir.



Les réformes qu’entreprend le Sénégal ainsi que les programmes d’investissement dans le Plan Sénégal émergent ne restent pas inaperçus. Nous considérons la première phase du Pse comme un franc succès. Actuellement, nous analysons les priorités et les objectifs de la Phase 2. Nous sommes persuadés du grand potentiel de coopération entre le Sénégal et la Pologne. Surtout que les autorités sénégalaises nous ont assurés de leur volonté de diversifier les partenaires de coopération.



L’Afrique est un continent d’avenir avec sa jeunesse très active. C’est pour cela que la Pologne a rouvert son Ambassade à Dakar en 2016, a ouvert une Ambassade en Tanzanie en 2017. Nous pensons toujours à développer notre réseau diplomatique sur le continent. Il y a beaucoup de valeurs que nous partageons avec l’Afrique. Nous avons parlé de la jeunesse, mais nous pouvons mentionner également d’autres valeurs, tels que le respect pour la famille et les personnes âgées.



Il faut tout de même avouer que, pour le moment, les Polonais n’ont pas une grande connaissance de l’Afrique et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de consacrer une journée de la mission économique non seulement aux rencontres avec les consultants ou des juristes et discussions autour du climat des affaires, mais aussi aux présentations de la culture du Sénégal, son histoire et ses normes sociales.













