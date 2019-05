Mme Soham Wardini : « si on ne peut pas appliquer la peine de mort, il faut durcir les sanctions contre les violeurs-tueurs » Mme Soham Wardini a plaidé un durcissement des sanctions contres les auteurs de viols et de meurtres contre les femmes.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2019 à 16:38

« Si on ne peut pas appliquer la peine de mort, il faut durcir les sanctions contre les violeurs-tueurs », a dit Mme Soham Wardini, le maire de Dakar, ce samedi lors du sit-in du collectif contre les violences faites aux femmes à la Place de la Nation.



Plusieurs autorités, des femmes notamment, dont des ministres et des députés, ont pris part à cette manifestation qui fait suite au meurtre de Bineta Camara, samedi dernier à Tambacounda.

