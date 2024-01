Mobilisation de "Demain, c’est maintenant" en France: MIK appelle à l’unité autour d'Amadou Bâ

Après sa tournée dans le Fouta, le leader du mouvement "Demain, c’est maintenant" (Dcm), se déploie à l’étranger. Ce samedi, Mamoudou Ibra Kane (MIK), qui est le parrain du meeting du mouvement pour l’Emergence de la Diaspora sénégalaise de Trappes, était en France au nom du candidat Amadou Bâ, informe "Bes bi".



Accompagné d’une forte délégation de Dmc France, rapporte un communiqué, MIK a saisi l’occasion pour appeler tous les responsables et militants de la majorité présidentielle, à « l’unité, au rassemblement et à l’ouverture ». « L’union fait la force », a-t-il insisté, avant d’inviter l’ensemble des partis politiques, mouvements et simples citoyens favorables à la candidature du candidat de Benno, à « prendre exemple sur le long compagnonnage politique entre le Président Macky Sall et ses alliés historiques ».



D'après le journal, il a ainsi cité Moustapha Niasse, Aminata Mbengue Ndiaye, feus Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho... Lors de ce meeting, Mamoudou Ibra Kane a également magnifié « les réalisations du Président Sall, mais aussi les qualités de rassembleur, d’ouverture, de compétence, de connaissance de l’Etat et de réformateur d’Amadou Bâ ».