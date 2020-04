Mobilisation des entreprises des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) et des entreprises de la Chambre de Commerce Européenne (Eurocham)

Mobilisation des entreprises des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) et des entreprises de la Chambre de Commerce Européenne (Eurocham) Lutte contre le Covid-19

En réponse à l’appel à la solidarité nationale lancé par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, les entreprises réunies au sein des Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) et de la Chambre de Commerce Européenne (Eurocham), toutes de droit sénégalais, se sont engagées dans la riposte face à la pandémie du covid-19 qui sévit dans le pays.

Cette mobilisation aux côtés de notre confédération patronale, le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), traduit notre engagement à apporter tout concours nécessaire à la bonne gestion de la crise sanitaire.

En ce sens et de manière spontanée, une action d’assistance d’urgence a été faite avec les CCEF et quelques entreprises d’Eurocham, le 24 mars 2020 autour de la prise en charge par les services de santé de l’hôpital de Diamniadio de M. Sountou Boussou, directeur général de Newrest Sénégal (entreprise membre des CCEF).

Compte tenu de l’urgence de la situation, il a été décidé d’accompagner par le biais d’un don en matériel ciblé, la structure hospitalière et ce en réponse aux besoins identifiés par le personnel compétent (médicaments, combinaisons de protection chimique, gel hydro alcoolique, téléphones et modems).

Forte de cette première action solidaire et dans la lignée des propos énoncés par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal dans son discours du 23 mars 2020, une deuxième action élargie et complémentaire visant cette fois les hôpitaux de Diamniadio et de Fann a pu être menée de concert avec Eurocham le 2 avril 2020 à l’hôpital de Diamniadio et le 3 avril 2020 à l’hôpital de Fann.

Nos actions ont pour objectif non seulement d’accompagner le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale et les services hospitaliers, mais aussi d’aider la population sénégalaise.

Ces actions sont à l’image de la cohésion et de l’esprit de corps qui règne au sein de toutes les structures membres quelle que soit leur taille.

Les dirigeants des entreprises membres d’Eurocham et des CCEF se sont aussi engagés, à titre personnel et en guise de soutien, à mener des actions RSE (sociales) envers leur personnel.

Les collectes se poursuivent afin d’augmenter la contribution.

Ensemble, nous vaincrons le Covid – 19.

Entreprises donatrices : ALIZES, AUCHAN, AXA, BOLLORE, CABINET HOUDA, CANAL+, CASL, CFAO, CODEX, COTOA, EIFFAGE, FREE, LABOREX, LSE, QUATRE VENTS, SAVONNERIE FAKHRY, SDE, SENEMECA, SETER, SOBOA, SOCAS, WILLIS TOWERS WATSON.



